МИД Молдавии признал упавший у села Лопатна беспилотник украинским

Министерство иностранных дел Молдавии признало, что у села Лопатна Оргеевского района прошедшей ночью взорвался украинский беспилотник. Соответствующее заявление опубликовало ведомство страны в своем Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел ведет постоянные переговоры с украинскими властями по поводу беспилотника, взорвавшегося в Оргееве. Судя по первым данным, он, скорее всего, украинского происхождения», - говорится в сообщении.

Дрон взорвался на сельскохозяйственном участке в ночь на 8 июня недалеко от села Лопатна. Никто не пострадал. Местные СМИ опубликовали фото и видео с места происшествия, на которых видно, что на частях беспилотника имеются надписи на украинском языке, в частности, «обережно гвинт рухома частина», что в переводе с украинского означает «осторожно винт подвижная часть».

Ранее президент республики Майя Санду сообщила, что Молдавия начнет производство собственных беспилотников и систем защиты от них в сотрудничестве с Киевом. Таким образом, Кишинев рассчитывает привлечь не только частные и государственные структуры, но и иностранные инвестиции.