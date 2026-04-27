Экипаж «Солнцепека» сжег боевиков ВСУ в Харьковской области

Для уничтожения противника экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки «Север» использовал термобарические снаряды.
27-04-2026 06:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ группировки «Север» уничтожил пункт временной дислокации и скопление боевиков ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что наши бойцы нанесли удар в ночное время. Подразделения войск РХБЗ оказывают поддержку действий мотострелковых, танковых и штурмовых подразделений.

В ходе боевой работы экипажи тяжелых огнеметных систем используют программные системы топогеодезической привязки. Они уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты и позиции с бронетехникой и живой силой украинских боевиков.

В этот раз один из экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» в ночное время термобарическими снарядами уничтожил скопление живой силы боевиков ВСУ. Противник укрывался в лесном массиве в зоне проведения спецоперации в Харьковской области.

В ходе воздушной разведки с применением беспилотников войск беспилотных систем было вскрыто скопление живой силы противника на укрепленных позициях. Получив координаты, экипаж ТОС-1А «Солнцепек» выдвинулся на огневую позицию. Развернув боевую машину, бойцы произвели залп, который не оставляет шансов противнику. Цель была уничтожена.

По завершении огневого поражения личный состав выполнил противоогневой маневр и покинул позицию. Уничтожение боевиков ВСУ обеспечило продвижение наших штурмовиков на важном участке фронта.

«Сегодня мы работали по противнику, укрывшемуся в лесном массиве. Дронам противника было не до полетов, им было сложно нас вычислить. Моя задача - довести технику до огневой позиции по маршруту и запуск ракет по указанным целям», - поделился командир боевой машины ТОС-1А с позывным Никс.

Специалисты РХБЗ группировки «Север» отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А и ее маневренность, она отлично зарекомендовала себя. Также применение термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение боевиков ВСУ, укрывшихся в окопах, укрепленных сооружениях или бронетехнике.

Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура в несколько тысяч градусов в сочетании с избыточным давлением уничтожают все живое.

«Сегодня отработали с помощью ТОС по скоплению противника, по скоплению живой силы в лесном массиве. Вообще, работаем либо по запланированным, либо по вновь выявленным целям. Во втором случае разведка обнаруживает, как сегодня, скопление противника. Производится доразведка. Во взаимодействии с корректировщиками и другими подразделениями, такими как инженерные, выдвигаемся на огневую позицию, отрабатываем по цели. Сначала уходит пристрелочный выстрел, после небольшой корректировки отправляем залп», - рассказал командир тяжелого огнеметного взвода с позывным Флот.

Работать ночью экипажам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Боевики, которым посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским войскам.

Особая роль в работе экипажей отводится их индивидуальной защите. Используются современные средства противоосколочной экипировки. Она создана из негорючих материалов и позволяет в случае нештатной ситуации сохранить жизнь и здоровье экипажу.

Ранее в Минобороны России показали кадры, на которых бойцы группировки «Центр» рассказали подробности освобождения Гришино в ДНР. Штурмовики 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освободили село, расположенное северо-западнее Красноармейска, которое противник использовал как опорный район для прикрытия отхода формирований после потери крупной агломерации. Одна из штурмовых двоек в течение двух недель удерживала позиции на восточной окраине Гришино в непосредственной близости от расположения противника. Боевики не подозревали о присутствии российских бойцов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#ВС РФ #Харьковская область #спецоперация #тос-1а «солнцепек» #Север #войска рхбз #термобарические боеприпасы
