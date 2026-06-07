Военные медики рассказали о безбашенной эвакуации раненых под атаками FPV

Группа эвакуации 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» ежедневно вывозит раненых военнослужащих с переднего края на Добропольском направлении. После доставки на точку стабилизации бойцам оказывают первую квалифицированную медицинскую помощь и направляют в тыловые госпитали.

По словам медиков, характер ранений на фронте заметно изменился. Если раньше основную угрозу представляли артиллерия и стрелковое оружие, то сейчас - беспилотники.

Один из военнослужащих, сапер-техник БПЛА 61-й бригады морской пехоты с позывным Кубик, получил ранение во время работы с беспилотником.

«Выставлял свою птичку. Когда выставил птичку, голову поднимаю, на меня заходит вражеский FPV. И я за дерево, когда встал, он сдетонировал и осколками посекло дерево и руку», - рассказал Кубик.

Медбрат 61-й бригады морской пехоты с позывным Заря рассказал, что одному из доставленных бойцов диагностировали множественные осколочные ранения кисти.

«Проведена обработка раны, наложена чистая повязка и выполнена иммобилизация конечности», - рассказал Заря.

Военные отмечают, что эвакуация раненых сегодня проходит в крайне сложных условиях. Транспорт с медицинскими группами постоянно находится под угрозой атак беспилотников, поэтому бойцам нередко приходится отражать налеты прямо во время движения.

«Тяжелого могут привезти сразу же, даже несмотря на то, что небо грязное. У нас эвакуация, скажем так, немножко безбашенная. Отработают по птице и сразу же приедут. Но если будет легкий, рисковать так не будут. Выждут чистого неба», - отметил медбрат Заря.

По его словам, опыт военнослужащих позволяет своевременно обнаруживать угрозу и спасать жизни как раненых, так и членов эвакуационных групп.

Медик также рассказал об одном из наиболее тяжелых случаев, с которым столкнулась бригада во время эвакуации.

«Много потерял крови. Ранение тяжелое, но состояние удовлетворительное было. И в момент эвакуации в машине он у нас остановился. Сердце у него билось, но перестал дышать. И пришлось десять минут до медбата его качать, проводить реанимационные мероприятия. По приезду передал врачам, реаниматологи молодцы-красавчики. Завели его, и через восемь часов военнослужащий уже разговаривал, улыбался», - рассказал Заря.

По словам военнослужащих, на этом участке фронта ударные FPV-дроны стали одной из главных угроз как для штурмовых подразделений, так и для групп эвакуации раненых.

Ранее «Звезда» рассказала, как обсуждали реабилитацию раненых участников спецоперации на Петербургском экономическом форуме.