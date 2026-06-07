Эксперт Балмасов: Израиль в состоянии прожить без помощи США

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью «Звезде» прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 3 июня о возможном отказе от помощи США.

Балмасов объяснил, что Израиль - единственный проверенный и надежный союзник Соединенных Штатов, на который всегда можно опереться. Однако Израиль не собирается принимать решения, которые предлагает президент США Дональд Трамп, если им это невыгодно.

«Администрация американская приходит и уходит, а Израиль остается один на один со своими противниками», - отметил Балмасов.

По словам эксперта, несмотря на желание американской стороны завершить конфликт, Израиль будет поддерживать свои стратегические интересы, отличающиеся от планов США. Он добавил, что Штаты могут лишиться Израиля и опираться будет не на кого.

Если ближневосточное государство откажется от военной и денежной помощи американцев, для них это не будет критичным, так как есть практически весь спектр вооружений. Однако возможно понижение уровня жизни, отметил Балмасов.

«Израиль вполне в состоянии без нее (помощи - прим. ред.) прожить», - подытожил эксперт.

Накануне Пентагон поднял уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля до критического. Пентагон особенно обеспокоен тем, что Израиль активизировал усилия по сбору данных о внутренних обсуждениях в администрации Трампа касаемо дальнейших действий на Ближнем Востоке. Американские ведомства рекомендуют сотрудникам принимать дополнительные меры предосторожности при поездках в Израиль.