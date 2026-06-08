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«Так вежливые люди не поступают»: Лавров упрекнул Зеленского после его письма

Лавров выразил недопонимание, почему письмо было разослано по всему миру.
Анастасия Митина 08-06-2026 15:20
© Фото: Кристина Соловьева, РИА Новости

Поступок Владимира Зеленского, связанный с адресованным президенту РФ Владимиру Путину письмом, является невежливым. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент на ПМЭФ подробно на эту тему (вероятности переговоров с Украиной. - Прим. ред.) высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают», - сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Бангладеш.

Ранее глава киевского режима опубликовал «открытое письмо» Путину, где предложил начать двусторонние переговоры на нейтральной территории. Накануне на ПМЭФ президент обратился к российским военным и отметил, что не видит смысла встречаться с Зеленским.

По словам Путина, атака ВСУ на колледж в Старобельске является препятствием к диалогу. Президент отметил, что письмо написано с элементами хамства, что также не помогает созданию обстановки для личных встреч.

#в стране и мире #Лавров #Владимир Зеленский #письмо
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