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Путин: ОСК должна не допустить «зависания» работы над новейшими ледоколами

Владимир Путин в ходе беседы с главой корпорации Андреем Пучковым говорил об атомных ледоколах «Сталинград» и «Ленинград».
Тимур Шерзад 08-06-2026 13:57
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что ОСК должна предпринять все действия, чтобы «не зависла» работа над новейшими атомными ледоколами. Он сделал это в ходе беседы с главой корпорации Андреем Пучковым.

«Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам. Это "Ленинград" и "Сталинград"», - подчеркнул Путин. 

При этом глава государства добавил, что должна быть продолжена реализация проекта самого мощного в мире ледокола «Лидер». До этого сообщалось, что его планируется сдать в конце 2029 года. 

Ранее президент России назвал особым приоритетом наращивание группировки атомных ледоколов. Он подчеркнул, что они необходимы для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.

Напомним, в апреле этого года Трансарктический коридор обсуждали на логистическом форуме в Санкт-Петербурге. Сегодня на фоне ближневосточного кризиса это альтернатива транспортной артерии, проходящей через южные моря. Отмечено, что Трансарктический коридор охватывает порты от Санкт-Петербурга до Владивостока. Его ключевой элемент - Северный морской путь.

#Ленинград #Сталинград #Владимир Путин #Андрей Пучков #атомные ледоколы
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