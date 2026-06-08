Путин: ОСК должна не допустить «зависания» работы над новейшими ледоколами

Президент России Владимир Путин заявил, что ОСК должна предпринять все действия, чтобы «не зависла» работа над новейшими атомными ледоколами. Он сделал это в ходе беседы с главой корпорации Андреем Пучковым.

«Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам. Это "Ленинград" и "Сталинград"», - подчеркнул Путин.

При этом глава государства добавил, что должна быть продолжена реализация проекта самого мощного в мире ледокола «Лидер». До этого сообщалось, что его планируется сдать в конце 2029 года.

Ранее президент России назвал особым приоритетом наращивание группировки атомных ледоколов. Он подчеркнул, что они необходимы для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.

Напомним, в апреле этого года Трансарктический коридор обсуждали на логистическом форуме в Санкт-Петербурге. Сегодня на фоне ближневосточного кризиса это альтернатива транспортной артерии, проходящей через южные моря. Отмечено, что Трансарктический коридор охватывает порты от Санкт-Петербурга до Владивостока. Его ключевой элемент - Северный морской путь.