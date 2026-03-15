Через тяжелые льды: как российские ледоколы обеспечивают зимнюю навигацию

Ледокол «Семен Дежнев» курсирует вблизи Санкт-Петербурга, проводит суда до Кронштадта и обратно. Фарватер тут узкий, движение одностороннее, поэтому работать приходится буквально безостановочно. Нынешняя зима выдалась на редкость суровой, поэтому сезон 2025–2026 надолго останется в памяти команды.

Уже середина марта, а Финский залив по-прежнему скован льдом. Эта зима стала необычной - впервые за последние 15 лет залив практически полностью замерз. Ледовая обстановка серьезно осложнила навигацию. Но для ледоколов такие условия не стали преградой - они продолжают проводить суда через тяжелые льды и обеспечивать работу морских маршрутов.

Эти многотонные суда нечастые гости Финского залива. Дорогу прокладывают в основном среди вековых торосов Северного морского пути. Но этот февраль переписал правила. В некоторых районах столбик термометра опускался ниже - 30°C. Все судоходство на Балтике на время остановилось.

Развернулась целая спасательная операция. В ней участвовали 12 дизель-электрических ледоколов, но и их оказалось недостаточно. Впервые для работ в Финском заливе привлекли атомоход «Сибирь». Ледяные плиты, державшие в заложниках целые караваны судов, бессильны перед этим гигантом.

«Застыл залив, классы судов здесь не позволяют ходить, а дизельные ледоколы немного не справляются с грузопотоком. Пришел атомный ледокол „Сибирь“, работает здесь, успешно растягивает караваны и помогает своим младшим братьям», - объяснил капитан универсального атомного ледокола «Урал» Иван Курбатов.

Капитан собрата «Сибири» - атомного ледокола «Урал» со своей командой ежегодно освобождают из ледового плена суда на Оби и Енисее. Секрет такой универсальности в двухосадочности: конструкторы атомоходов предусмотрели возможность работы и на глубине, и на мелководье. Но это лишь одно из многих преимуществ новейшей серии российских атомных ледоколов.

Как говорит сам Курбатов, даже после многих лет работы на «Урале» его мощность и инженерная мысль продолжают поражать.

«Полярная ночь, ничего не видно. У нас сложная проводка, какое-то тяжелое судно тащим, и обстановка кошмарная. И вроде не понимаешь, куда идти. Но ледокол упирается, идет, набирает один-два узла, где-то садится во льду и снова тянет за собой суда. То есть уникальные, конечно, получились эти проекты», - сказал он.

Пока российские атомоходы уверенно делают свою работу, гордость немецкого флота - ледокол «Нойверк» - сам превратился в ледяную статую, пытаясь выручить газовоз. Теперь он рискует простоять в балтийских льдах до весны, если никто не придет на помощь.

По всем раскладам спасать немцев должны были бы наши атомные ледоколы - других с такой мощью просто нет. Но политика оказалась дороже навигации: Берлин под давлением санкций отказался.

Финны, которые сами строят ледоколы и даже поставляют их США, столкнулись с той же проблемой, но поступили иначе: не стали посыпать голову пеплом, а просто позвали на помощь Россию. И получили ее.

Согласно обычной практике зимнего судоходства, судам помогают в рамках международного сотрудничества. В операции участвуют российские ледоколы. По запросу российский ледокол может оказать помощь грузовому судну даже в территориальных водах Финляндии.

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. Чтобы сохранять лидерство в Арктике и обеспечивать круглогодичную навигацию, эти суда должны быть максимально мощными и современными. От их технического совершенства напрямую зависит скорость проводки караванов в тяжелых льдах. Именно поэтому наша страна не просто поддерживает, но и последовательно наращивает и модернизирует свой атомный флот.

За 170-летнюю историю Балтийский завод спустил на воду свыше 600 кораблей и судов. Сегодня это бесспорный флагман российского атомного судостроения, а серия 22220 давно стала приоритетной. Длина стапеля в 350 метров позволяет собирать сразу несколько заказов, и вот уже десять лет коллектив предприятия держит заданную планку: одновременно на заводе строятся не менее трех атомных ледоколов. Меняются лишь названия - в наши дни это «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

Новые атомоходы еще на стадии проектирования назвали техническим прорывом. Каждый из них - собрание самых передовых российских технологий, оценить которые уже можно в деле, включая ядерные реакторы «Ритм-200».

«Это наши российские компетенции, которыми мы обладаем сегодня и, думаю, будем обладать еще долго. Основное сердце ледокола - атомный реактор разработки ОКБМ „Африкантов“ мощностью 175 мегаватт. На каждом судне их два. Они дают суммарную мощность на валах 60 мегаватт. Без перезарядки реактора ледокол может работать до семи лет», - пояснил директор по производству Балтийского завода ОСК Роман Лакша.

Любой ледокол этого проекта, по сути, современный компьютер. Высокий класс автоматизации, заложенный еще на стапелях, позволил упростить управление агрегатами и сократить экипаж - теперь на борту всего 54 человека.

Каждый новый атомный ледокол - это вклад в надежное судоходство по Северному морскому пути, а значит и в рост грузоперевозок в Арктике. Благодаря этим гигантам национальная транспортная артерия становится надежной международной магистралью, которая больше не зависит от смены сезонов и сурового климата высоких широт.

Северный морской путь стабильно наращивает грузопоток: за десять лет - рост в десять раз, до 37 миллионов тонн. Теперь эта артерия становится основой для создания единого трансарктического каркаса - глобальной инфраструктурной сети, которая объединит реки, железные дороги и автотрассы.

Участники прошедшего в Москве форума «Дальний Восток и Арктика» уверены: такая интеграция даст мощный толчок развитию всего арктического региона России.

«Сейчас Арктика начала развиваться очень быстрыми темпами, формируются новые инвестиционные проекты, разработаны арктические мастер-планы 15 опорных населенных пунктов. Сейчас формируется каркас трансарктического коридора, где мы учитываем транспортные плечи из промышленных регионов России, в том числе Урала и Сибири. Поэтому база проектов, где будет перерабатываться сырье и дальше перевозиться по этому коридору, кратно увеличится», - отметила руководитель направления «Цифровая трансформация и устойчивое развитие» ФАНУ «Востокгосплан» Мария Полякова.

Интегрировать арктические регионы всерьез задумали еще в начале прошлого века, но тогда речь шла лишь о географических экспедициях. Настоящий интерес проснулся после Великой Отечественной войны и начавшегося передела мира.

«После Первой мировой войны ряд стран, такие как Дания и Норвегия, в том числе и Советский Союз, начинают обращать внимание на арктические территории. Чтобы закрепить за собой какую-то территорию, было необходимо снарядить экспедиции. Например, в 1926 году была организована экспедиция на Землю Франца-Иосифа, чтобы закрепить этот архипелаг за Советским Союзом», - рассказала экскурсовод Российского государственного музея Арктики и Антарктики Елизавета Горщерук.

Временем героического освоения Арктики стали 1930-е годы. Советские полярники шаг за шагом убирали с карты «белые пятна». Корабли впервые прошли Северный морской путь за одну навигацию. Исследователи нанесли на карту архипелаг Северная Земля. В Арктике появилась сеть полярных станций.

Настоящим триумфом науки стала экспедиция Ивана Папанина «Северный полюс-1». Полярники 274 дня дрейфовали на льдине посреди океана, работали, наблюдали и собирали уникальные научные данные.

Та самая палатка папанинцев совсем небольшая и невысокая, чтобы арктический ветер не смог сорвать ее с дрейфующего льда. Каркас выполнен из легких дюралюминиевых трубок - прост в транспортировке и установке, а сверху плотный прочный брезент, надежно защищавший от ветра и снега. В центре стояла маленькая керосиновая горелка, которая служила и плитой, и отоплением. Внутри все было компактно: койки, стол, научные приборы, ящики с провизией. Трудно поверить, но именно в таких условиях полярники провели девять месяцев - в полном одиночестве - посреди огромного ледяного океана.

Эпоха дрейфующих станций «Северный полюс», начатая легендарным Папаниным, завершилась в 2013 году - лед в Арктике на фоне глобального потепления перестал быть надежной базой для исследователей. Но интерес к региону не угас, и российские ученые нашли решение: построили специальное судно. Одноименная ледостойкая платформа «Северный полюс», ставшая первой в мире станцией-лабораторией такого типа, вошла в строй в 2022 году.

«Основная задача платформы - не самостоятельно проходить лед, а дрейфовать и сопротивляться ледовым сжатиям. Поэтому у нее довольно специфическая форма корпуса. На судне во время экспедиции находится порядка 50 человек, из них две трети - ученые. На борту расположено большое количество лабораторий, у каждого участника экспедиции есть отдельная каюта, поэтому в плане комфорта там все сделано на очень высоком уровне», - объяснил научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Лихоманов.

Хотя самыми близкими соседями полярников можно считать космонавтов на МКС, скучать ученым не приходится. Платформа не оставила равнодушными и главных обитателей Арктики - они с любопытством наведываются в гости.

Однажды во время океанологического зондирования ученые открыли майну и обнаружили там нерпу. Неожиданный гость прожил рядом со станцией почти месяц.

Участница экспедиции «Северный полюс-42» Ярослава Процюк на станции провела год, изучая арктический планктон - микроскопические организмы, которые играют ключевую роль в экосистеме Северного Ледовитого океана.

«Арктический бассейн изучен достаточно слабо. Мы знаем, что идет глобальное потепление, меняется климат и состав животных. Но чтобы точно понять, как происходят эти изменения и какие взаимодействия возникают между видами, необходимо постоянно вести мониторинг», - рассказала она.

Российские ученые стремятся в Арктику за знаниями, тогда как западных политиков туда ведут совсем иные мотивы - экономические. Этот регион представляет собой гигантскую кладовую, ресурсные запасы которой еще только предстоит оценить.

Именно поэтому за Полярным кругом развернулась настоящая гонка. В ней участвуют Канада, Норвегия и США. Во многом именно из-за арктических перспектив Дональд Трамп ранее высказывал идею о покупке Гренландии.

«Вашингтон не скрывает своих интересов. Речь идет и о стратегическом положении острова для размещения военных баз, и о разработке его богатых минеральных ресурсов. Наша позиция заключается в том, что любые вопросы вокруг Гренландии должны решаться на основе международного права и с учетом интересов самих гренландцев», - отметил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

При этом присутствие НАТО в регионе неуклонно усиливается. В начале марта в Арктике стартовали крупнейшие учения альянса «Холодный ответ», в которых приняли участие около 25 тысяч военнослужащих из 14 стран. Маневры сопровождаются масштабной переброской войск и демонстрационными полетами разведывательной авиации.

«Продолжается наращивание санкционного давления на нашу страну, в том числе направленного на сдерживание развития российской Арктики. Очевидно, что западные страны все чаще рассматривают Заполярье как арену конфронтации и геополитического противостояния, а не как зону низкой напряженности, как это было ранее», - отметил Масленников.

К арктической гонке постепенно подключаются и азиатские страны. Япония и Южная Корея открыто заявляют о своих стратегических интересах в регионе.

Но для России Арктика - это не просто точка на карте. Это ключевые морские маршруты, огромные запасы ресурсов и вопрос национальной безопасности. Поэтому укреплять свое присутствие здесь страна намерена особенно активно - одновременно развивая инфраструктуру и усиливая обороноспособность.