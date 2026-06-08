Кремль фиксирует сообщения о нарушениях на выборах в Армении

Кремль ждет оглашения окончательных результатов выборов в Армении и фиксирует все сообщения о нарушениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов», - сказал Песков.

Партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала на парламентских выборах 49,81% голосов. Напомним, что для единоличного формирования кабмина необходимо 50%.

Незадолго до этого Пашинян сообщил, что намерен инициировать принятие новой конституции в стране после парламентских выборов. Выборы в Армении прошли накануне.

Кроме партии «Гражданский договор», в парламент проходят также блок «Сильная Армения», которую возглавляет предприниматель Самвел Карапетян, с 340 062 голосами (23,29%) и альянс «Армения», который набрал 145 097 голосов (9,94%). Также отмечается, что партия «Процветающая Армения», набрав 58 368 голосов, преодолела 4%-ный барьер.