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Партия Пашиняна набрала меньше половины голосов на выборах в Армении

За партию премьер-министра Армении свои голоса отдали 727 160 избирателей.
Анастасия Митина 08-06-2026 09:58
© Фото: Chen Junfeng, XinHua, Globallookpress

Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала на парламентских выборах в Армении 49,81% голосов, когда для единоличного формирования кабмина необходимо 50%. Бюллетени были обработаны на всех 2 005 избирательных участках. Об этом сообщили в ЦИК республики.

Согласно опубликованным на сайте ЦИК данным, на втором месте по количеству проголосовавших стоит блок «Сильная Армения», которую возглавляет предприниматель Самвел Карапетян с 340 062 голосами (23,29%), третье место занимает альянс «Армения», который набрал 145 097 голосов (9,94%). Также отмечается, что партия «Процветающая Армения», набрав 58 368 голосов, преодолела 4%-ный барьер.

Ранее Пашинян заявлял, что его партия якобы победила на парламентских выборах, хотя на тот момент ЦИК Армении сообщал об обработке всего 10% бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему о победе говорит не ЦИК, а он, Пашинян заявил, что у него есть доверенные лица на всех участках, которые ведут свои подсчеты.

Пашинян также обещал инициировать принятие новой конституции в стране после парламентских выборов. Он отметил, что вопрос принятия новой конституции стоял с 2020 года. Это положение включено в предвыборную программу партии.

#Армения #Выборы #Никол Пашинян #партия #ЦИК
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