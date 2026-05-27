Пашинян сообщил о намерении принять новую конституцию после выборов

По мнению премьер-министра Армении, принятие конституции укрепит органическую связь между народом и государством.
Дарья Ситникова 27-05-2026 23:08
© Фото: Thomas Trutschel, www.imago-images.de, Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал инициировать принятие новой конституции в стране после парламентских выборов, которые пройдут седьмого июня. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Армения».

«После предстоящих выборов и формирования большинства мы инициируем принятие новой конституции», - сказал Пашинян.

Он отметил, что вопрос конституции - это внутренняя повестка страны. С 2020 года стоял вопрос принятии новой конституции. Теперь это положение включено в предвыборную программу партии.

Пашинян также заявил, что важнейшей задачей новой конституции считается институционализация государственности. По его мнению, принятие конституции путем референдума укрепит органическую связь между народом и государством.

Пашинян ранее пообещал оставить свой пост, если в пользу этого решения выступят от 300 до 500 тысяч человек. Кроме того, он добавил, что для принятия соответствующего решения народ должен проголосовать за его отставку простым большинство (50%+1 голос).

#Армения #Никол Пашинян #ереван #Конституция #Парламентские выборы
