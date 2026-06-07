Китай приступил к специальной морской операции у берегов Тайваня

Китай начал специальную морскую операцию у восточного побережья Тайваня. Поводом стало одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале диалога о делимитации морской границы данной территории, сообщает Синьхуа.

«Целью этой операции было полное осуществление полномочий по обеспечению соблюдения морского административного права страны, усиление возможностей глубоководного патрулирования и правоохранительной деятельности, а также контроля за движением судов в ключевых водах, обеспечение безопасности морского судоходства и защита национальных интересов », - говорится в материале агентства.

В нем отмечается, что для проведения военного мероприятия Министерство транспорта страны задействовало в операции Морское бюро Фуцзяни и Гуандуна, Центр безопасности судоходства Восточно-Китайского моря и Спасательное бюро Восточно-Китайского моря.

В декабре 2025 года китайские военные провели учения «Миссия справедливости-2025» по морской блокаде Тайваня. Кроме того, министр обороны КНР Дун Цзюнь заявлял, что Народно-освободительная армия страны будет противостоять сепаратизму и попыткам вмешательства в вопрос острова Тайвань. Он подчеркнул, что НОАК выступает в качестве непобедимой силы в вопросе защиты национального единства и не допустит совершения сепаратизма по воплощению независимости Тайваня.