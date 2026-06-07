МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Китай приступил к специальной морской операции у берегов Тайваня

Ее цель - гарантировать выполнение норм морского административного права КНР, а также расширить возможности для глубоководного патрулирования и правоохранительной деятельности.
Андрей Юдин 07-06-2026 05:01
© Фото: Chen Bin, XinHua, Global Look Press

Китай начал специальную морскую операцию у восточного побережья Тайваня. Поводом стало одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале диалога о делимитации морской границы данной территории, сообщает Синьхуа.

«Целью этой операции было полное осуществление полномочий по обеспечению соблюдения морского административного права страны, усиление возможностей глубоководного патрулирования и правоохранительной деятельности, а также контроля за движением судов в ключевых водах, обеспечение безопасности морского судоходства и защита национальных интересов », - говорится в материале агентства.

В нем отмечается, что для проведения военного мероприятия Министерство транспорта страны задействовало в операции Морское бюро Фуцзяни и Гуандуна, Центр безопасности судоходства Восточно-Китайского моря и Спасательное бюро Восточно-Китайского моря.

В декабре 2025 года китайские военные провели учения «Миссия справедливости-2025» по морской блокаде Тайваня. Кроме того, министр обороны КНР Дун Цзюнь заявлял, что Народно-освободительная армия страны будет противостоять сепаратизму и попыткам вмешательства в вопрос острова Тайвань. Он подчеркнул, что НОАК выступает в качестве непобедимой силы в вопросе защиты национального единства и не допустит совершения сепаратизма по воплощению независимости Тайваня.

#Китай #кнр #Тайвань #Операция #Министерство транспорта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 