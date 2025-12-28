МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Китайские военные провели учения по морской блокаде в районе Тайваня

Войска отработали удары по ключевым портам и районам потенциального противника.
Константин Денисов 30-12-2026 09:13
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учения с отработкой ударов по ключевым объектам в акватории Тайваня. Об этом сообщил в соцсети WeChat официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший капитан Ли Си.

«Сухопутные войска Восточной зоны боевого командования НОАК совместно с подразделениями ВМС, ВВС и ракетных войск провели совместные дальнобойные удары по соответствующим водам к югу от острова Тайвань и организовали учения с боевой стрельбой», - говорится в его заявлении.

Учения носят название «Миссия справедливости-2025». По словам Ли Си, все задачи были успешно выполнены. Китайские сухопутные войска Восточной зоны отрабатывали удары по ключевым портам и районам.

Ранее власти КНР пообещали пресекать сепаратизм на Тайване на фоне намерения тайваньских властей закупать оружие у США.

#Китай #в стране и мире #учения #Тайвань
