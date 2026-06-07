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В Конго число смертей от Эболы увеличилось до 86

Число подтвержденных случаев заражения достигло 488.
Андрей Юдин 07-06-2026 02:07
© Фото: Sally Hayden, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Конго увеличилось на 86, сообщил Минздрав страны.

По данным ежедневного коммюнике ведомства, за сутки умерло еще шесть человек. Количество подтвержденных заражений болезнью достигло 488. На момент 5 июня оно составляло 452. По сообщению министерства, специалисты продолжают работу над тем, чтобы не допустить распространения вируса Эболы. Власти принимают меры для сдерживания инфекции: в эпицентре распространения болезни, в конголезской провинции Итури, расширяются изоляторы. Для местного медицинского и обслуживающего персонала поставляются средства индивидуальной защиты.

Ранее заместитель директора по операциям международной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес выразил обеспокоенность из-за высоких темпов распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Все, кто находится на зараженной территории, не успевают реагировать на угрозу. В мае Роспотребнадзор сообщал, что направит в Уганду специалистов для борьбы с заболеванием. Кроме того, ведомство предоставит стране тесты для диагностики лихорадки.

По данным ВОЗ, смертность от штамма Эболы Бундибуджио может достигать 50%. Следовательно, 5 из 10 человек с подтвержденным заражением могут умереть. В Роспотребнадзоре заявляли, что для России рисков распространения Эболы на данный момент нет.

#в стране и мире #Африка #Вирус #Эбола #Конго #эпидемия #ДРК
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