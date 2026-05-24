ВОЗ озвучила статистику смертности от штамма Эболы

Вспышку Эболы в Кении и Уганде признали чрезвычайной и представляющей опасность для других стран, на 906 случаев заболевания приходится 223 скончавшихся пациента.
Ян Брацкий 29-05-2026 15:05
© Фото: Stringer XinHua Global Look Press

Смертность от штамма Эболы Бундибуджио может достигать 50 процентов. Такие цифры на брифинге в Женеве озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд. 

«В прошлом у нас было две вспышки этого штамма вируса. Смертность от него составляет 30%-50%. Это очень много, это значит, что среди подтвержденных случаев заражения 5 из 10 человек могут умереть», - приводит РИА Новости ее слова.

Накануне ВОЗ выпустила рекомендации по лечению больных Эболой и вакцинам-кандидатам. Наиболее перспективной признана однократная доза рекомбинантной rVSV Bundibugyo. Сейчас ее разработкой заняты эксперты Международной инициативы по вакцинам против СПИДа (IAVI). По оценкам ВОЗ, лекарство будет готово через семь-девять месяцев.

Еще одну вакцину разрабатывают в Индии. Первые ее образцы врачи получат уже через пару месяцев. Сразу после этого начнутся клинические испытания, указали в организации здравоохранения.

Ранее ВОЗ признала вспышку Эболы в Кении и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. К этому дню зафиксированы 906 случаев заболевания, из которых 223 пациента скончались. Последняя вспышка смертельно опасной болезни в Конго завершилась в октябре 2025 года.

В связи со вспышкой Эболы в Африке в пунктах пропуска на границе в России усилен санитарно-карантинный контроль. Пока завозных случаев Эболы не зафиксировано. Роспотребнадзор призывает граждан, находящихся в неблагоприятных, с точки зрения заболеваемости странах, чаще мыть руки, воздержаться от контактов с заболевшими, при появлении первых симптомов лихорадки срочно обращаться за медицинской помощью.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора провели переговоры с Минздравом Конго. В ближайшее время Россия доставит в республику отечественные тест-системы для выявления штамма Бундибуджио. Россияне обучат своих африканских коллег методам лабораторной диагностики и организации противоэпидемических мероприятий.

#в стране и мире #Африка #Вирус #ВОЗ #Эбола #роспотребнадзор #кения #Бундибуджио
