Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

РФ передаст Уганде тесты для диагностики лихорадки.
Глеб Владовский 18-05-2026 06:26
© Фото: Pia Bayer, dpa, Globallookpress

Группа российских специалистов будет направлена в Уганду для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«(Ведомство. - Прим. ред.) по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды», - говорится в заявлении.

Отмечается, что благодаря совместной работе Москва укрепила научный и кадровый потенциал Уганды. Кроме того, РФ передаст государству-партнеру тесты для диагностики лихорадки, которые разработали и активно применяют в России.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Республике Уганда. Уточняется, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.

