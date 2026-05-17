Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

Группа российских специалистов будет направлена в Уганду для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«(Ведомство. - Прим. ред.) по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды», - говорится в заявлении.

Отмечается, что благодаря совместной работе Москва укрепила научный и кадровый потенциал Уганды. Кроме того, РФ передаст государству-партнеру тесты для диагностики лихорадки, которые разработали и активно применяют в России.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Республике Уганда. Уточняется, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.