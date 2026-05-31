Кубок ВС РФ по альпинизму «Эльбрусиада» прошел в Кабардино-Балкарии

В Приэльбрусье прошел кубок Вооруженных Сил РФ по альпинизму «Эльбрусиада». Традиционно в ней принимают участие все виды и рода войск, военные округа, центральные органы военного управления и военнослужащие с ограниченными возможностями. Всего представлено 24 команды - более 120 человек. Кто быстрее поднимется на западную вершину Эльбруса - пик 5642 метра, тот выиграл.

Участники провели заключительную проверку оборудования перед восхождением. Одежда, палки, карабины - в эту ночь подвести ничего не должно. Пери Мустафаева надела альпинистское снаряжение впервые в жизни.

«Без репетиций, без пробного восхождения на 5 000. Поэтому это для нас сюрпризом будет. Три года назад мечтала ее просто хотя бы увидеть, потом появилось желание взойти на нее и вот, мечта исполнилась», - рассказала участница «Эльбрусиады».

Старт дали в два часа ночи. Группы выдвинулись на западную вершину Эльбруса. Время на подъем ограничено - всего 9,5 часов.

Каждый выход в горы - вызов, в особенности для людей с ограниченными возможностями. Среди участников «Эльбрусиады» бойцы, получившие ранения в ходе спецоперации.

«Для меня это очередной вызов самому себе. Доказать, что я не списан, что я на протезе, что я остаюсь боевым офицером. В первую очередь самому себе доказать и другим, что списывать меня рано», - рассказал заместитель командира батальона ВВО, участник «Эльбрусиады» Евгений Кучеров.

Перед восхождением участники адаптируются около недели: поднимаются , привыкают, изучают азы альпинизма. Например, чтобы отправиться на вершину, надо сперва дойти до базового лагеря «Приют-11». Высота 4100 - от подъемника пешком 400 метров вверх, по тропам - около километра.

Основное правило восхождения - идти в своем ритме. Шаг за шагом, наверх. Высота спешки не прощает. Засуетился - кислород закончился и восстановить силы уже не получится.

Безопасность превыше всего. За альпинистами присматривают инструкторы. У специалиста по преодолению препятствий и горной подготовке Никиты Гнездилова стаж восхождений почти 20 лет, в горах ориентируется без труда. Знает, на каком участке надо отдохнуть или перекусить, на каком перетерпеть.

«Была очень плохая погода на самом деле, был дождь, был снег и очень сильный ветер. То есть в целом акклиматизация проходила очень сложно, напряженно», - вспомнил альпинист.

В этот раз Эльбрус был благосклонен. Как говорят опытные альпинисты, пустил на вершину. На западный пик выстой в 5642 метра взошли четыре команды.

«Каждый раз как в первый, и каждый раз сильно тяжело. И те, кто говорит, что это легко зайти туда, к сожалению врут сильно. Не бывает легко никогда», - поделился впечатлениями победитель «Эльбруссиады» с позывным Беляш.

Эльбрус - коварная гора, отмечают профессионалы. Здесь быстро меняется погода и никогда нет одинаковых маршрутов. Победное время восхождения этого года - три часа и 37 минут. С таким результатом команда воздушно-десантных войск поднялась на высшую ступень пьедестала. Вторыми пришел центральный военный округ. Замкнули тройку призеров представители воздушно-космических сил России.