Стартовал Кубок Вооруженных сил по альпинизму «Эльбрусиада»
На покорение Эльбруса у альпинистов есть два дня. Массовое восхождение курируется отрядом спасателей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Полторы сотни смелых и отважных альпинистов отправились покорять Эльбрус. Все они стали участниками Кубка Вооруженных сил по альпинизму «Эльбрусиада».
Мероприятие стартовало сегодня. На покорение вершины, высота которой достигает более 5 000 метров, у альпинистов есть два дня. Среди участников восхождения не только военнослужащие, но и гражданские, и даже целые семьи.
Массовый подъем в горы курирует отряд спасателей. Перед стартом состояние здоровья каждого участника проверила медкомиссия. Итоги восхождения будут подведены уже послезавтра.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.