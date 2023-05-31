Рывок на высоту: как прошел Кубок Вооруженных сил по альпинизму «Эльбрусиада»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Невероятные физические нагрузки и море положительных эмоций - этой ночью российские военные вместе с семьями отправились покорять Эльбрус. Участники массового восхождения - самому младшему из них всего пять лет - неделю готовились к подъему и только получив разрешение от медиков и спасателей отправились в дорогу.

К вершине подбираются маленькими шагами. Горы не терпят суеты. Больше недели 153 участника «Эльбрусиады» проходили акклиматизацию и изучали альпинистские азы. Каждый выход - как вызов. Меняется погода или темп - и еще вчера привычный маршрут становится труднопроходимым.

В горах очень важно следить за темпом и сердечным ритмом, именно они помогают преодолевать затяжные марши. Чтобы убедиться, что пульс не превышает 140 ударов в минуту есть простой тест - нужно сказать шесть-восемь слов и при этом дыхание сбиться не должно.

Для некоторых участников «Эльбрусиады» это восхождение - первое в жизни. И первая ночевка в горах. Ужин на газовой горелке, свечи, спать в шапке. Но бытовые неудобства меркнут на фоне невероятных пейзажей, которые можно разделить не только с коллегами. В этом году в «Эльбрусиаде» помимо военнослужащих участвуют члены их семей.

«Мы активно проводим время в горах летом и зимой. Вот Тимуру пять лет, он уже активно стоит на горных лыжах и здесь, на "Приюте одиннадцати" он ночует уже у нас второй раз», - говорит участник «Эльбрусиады» Сергей Иванов.

Два часа ночи. Старт. Метет так, что даже с налобным фонариком разглядеть стартовую площадку непросто. Порывистый ветер, мокрый снег колет глаза и щеки. Каждые сто метров высоты даются с трудом, и эту нагрузку выдерживают не все.

О безопасности участников заботятся лучшие. В составе спасотряда - трехкратный чемпион России по скайранингу, автор рекорда по самому быстрому забегу на Эльбрус Виталий Шкель.

«Чтобы все спустились здоровые, целые, никого не потерять - это моя первая задача», - объясняет Шкель.

На высоте 4 700 метров, как это часто бывает в горах, погода резко ухудшилась. Всем, кто не успел преодолеть этот рубеж раньше, приходится возвращаться назад. И хотя до заветной вершины добраться не удалось, эмоции переполняют. Опытные альпинисты говорят - «Эльбрус не пустил». Горы напоминают, что природа сильней, с ней нужно считаться.

«Горы - это природный стадион, который живет по своим законам, и это надо учитывать и понимать. Все те, кто проходит хотя бы элементарные занятия и вообще по горной подготовке... гораздо сильнее в любой ситуации, в том числе и боевой», - отмечает главный судья соревнований Иван Душарин.

Самым подготовленным командам удалось дойти до отметки в 4 тысячи 900 метров. В целях безопасности эта отметка стала финишной чертой.

«Очки залепляло снегом, просто друг друга практически не было видно, выкладывались на полную. Очень упорная борьба была у нас на финише, практически на пятки друг другу наступали», делится инструктор команды Восточного военного округа Александр Иванов.

И действительно - отрыв второй команды, Центрального военного округа, лишь минута. Замкнула тройку лидеров команда Рязанского высшего военно-десантного училища.