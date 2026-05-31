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Песков: не нужно делать поспешные выводы из-за письма Зеленского

По его словам, об этом можно много говорить, однако не стоит торопиться.
Вероника Левшина 06-06-2026 13:35
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Не нужно делать поспешные выводы из-за «открытого письма» главы киевского режима Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», - предложил представитель Кремля.

Напомним, Зеленский опубликовал «открытое письмо» Владимиру Путину, где предложил начать двусторонние переговоры на нейтральной территории - в Швецйарии, Турции или странах Ближнего Востока.

Накануне на ПМЭФ президент обратился к российским военнослужащим и отметил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, после чего сказал - «работайте, братья». По словам Путина, атака ВСУ на колледж в Старобельске является препятствием к диалогу. Президент отметил, что письмо написано с элементами хамства, что также не сопутствует созданию обстановки для личных встреч.

#Россия #Путин #Украина #Зеленский #Песков #открытое письмо #выводы
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