Песков: не нужно делать поспешные выводы из-за письма Зеленского

Не нужно делать поспешные выводы из-за «открытого письма» главы киевского режима Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», - предложил представитель Кремля.

Напомним, Зеленский опубликовал «открытое письмо» Владимиру Путину, где предложил начать двусторонние переговоры на нейтральной территории - в Швецйарии, Турции или странах Ближнего Востока.

Накануне на ПМЭФ президент обратился к российским военнослужащим и отметил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, после чего сказал - «работайте, братья». По словам Путина, атака ВСУ на колледж в Старобельске является препятствием к диалогу. Президент отметил, что письмо написано с элементами хамства, что также не сопутствует созданию обстановки для личных встреч.