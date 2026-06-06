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Почти половина прибыли от национализированного имущества в Крыму ушла на нужды СВО

Остальная часть средств уходит на решение социальных вопросов, реализацию региональных программ и развитие республики.
Вероника Левшина 06-06-2026 11:18
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости

Около 40% прибыли, вырученной от национализации имущества украинских олигархов, власти Крыма направили на нужды СВО. Об этом ТАСС рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Остальная часть средств уходит на решение социальных вопросов, реализацию региональных программ и развитие республики.

«Много проектов удалось реализовать, изменить облик Крыма», - поделился Константинов.

Около шести тысяч объектов оказались национализированы, а от их реализации и аренды выручено примерно 14 миллиардов рублей.

Напомним, в апреле 2022 года Госсовет Крыма внес в Госдуму законопроект об изъятии собственности недружественных стран и их граждан. Предлагалось национализировать движимое и недвижимое имущество, денежные средства, включая вклады в банках, ценные бумаги и корпоративные права иностранцев, которые принадлежали им по состоянию на 24 февраля этого года.

В январе этого года принадлежащее украинским олигархам имущество в Херсонской области перешло в собственность РФ.

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