В Госдуму внесли законопроект о национализации имущества недружественных стран

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

В Госдуму РФ внесен законопроект об изъятии собственности недружественных стран и их граждан. На рассмотрение документ о национализации собственности иностранцев внес Госсовет Крыма.

Согласно законопроекту, предлагается принудительно изымать движимое и недвижимое имущество, денежные средства, включая вклады в банках, ценные бумаги и корпоративные права иностранцев, которые принадлежали им по состоянию на 24 февраля этого года.

Изымать собственность планируется, если иностранные лица имеют гражданство либо регистрацию в странах из списка недружественных, а также если преимущественно ведут там хозяйственную деятельность или извлекают прибыль. Кроме того, собственность предлагают изымать и у лиц, которые находятся под контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации. Имущество хотят изымать без компенсации, порядок изъятия будут определять регионы, указывается в законопроекте.

Список недружественных стран утвержден распоряжением правительства от 5 марта. В него вошли более двух десятков государств, которые совершили недружественные действия в отношении РФ.

Ранее в Евросоюзе заморозили активы россиян и белорусов на сумму порядка 30 миллиардов евро.