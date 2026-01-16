МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность РФ

Его планируется пустить на развитие региона.
Тимур Юсупов 16-01-2026 04:07
© Фото: РИА Новости

Принадлежащее украинским олигархам имущество в Херсонской области перешло в собственность Российской Федерации. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

По словам губернатора, часть национализированных активов будет передана в федеральное распоряжение, однако большая половина все-таки останется в юрисдикции области.

«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется», - отчитался чиновник.

Как уверил Сальдо, конфискованный капитал будет направлен на улучшение благосостояния живущих в Херсонской области людей.

В 2024 году в Крыму национализировали активы украинской певицы и победительницы «Евровидения» Сусаны Джамаладиновой, известной как Джамала. В собственность государства также перешли два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на родственников певицы.

