ВС РФ сделали сюрприз с миной для спящих боевиков ВСУ под Новоселовкой

Подразделения группировки «Восток» наступают в сторону населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. Передовые отряды уже закрепились в прилегающих лесополосах и ведут бои на окраинах села. Это часть продвижения к Орехову - главному узлу обороны ВСУ на данном направлении. Российские войска заходят на город с юга.

Накануне российские военные полностью освободили Комсомольское - важный узел сопротивления. Противник превратил его в укрепленный рубеж с эшелонированной обороной и разветвленной сетью подземных фортификаций.

«Вот наш населенный пункт большой, который ранее был Гуляйпольское, он окопан траншеями вокруг, то есть от него уходят траншеи в любой населенный пункт», - сообщил командир отделения с позывным Дыня.

Комсомольское расположено в единой оборонительной связке с Новоселовкой, Егоровкой и Омельником. Взлом этого рубежа открывает выход на оперативный простор и прямую дорогу к Орехову. Наступление российские штурмовики вели широким охватом - одновременно с трех сторон.

«Заходили группами под сопровождение дронов. Заходили туда круглыми сутками. То есть группа состояла из трех человек. Иногда приходилось вести человека одного до определенной точки. Там накапливали и заходили уже конкретно в населенник», - рассказал командир взвода с позывным Танкист.

Действия штурмовых групп корректировали операторы разведывательных беспилотников. Они вскрывали уязвимые места в обороне противника и указывали безопасные пути. Ударами дронов российские военные парализовали ротацию и перерезали пути подвоза боеприпасов и продовольствия.

В ходе осмотра обнаружили пикап противника. Двигался по лесополосе. Доложили командиру. Через несколько минут были выпущены FPV-дроны. Враг был уничтожен», - говорит оператор БПЛА с позывным Комсомол.

В ходе боев российские бойцы уничтожили свыше 30 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга». Также обнаружили и ликвидировали замаскированный пункт управления украинскими беспилотниками.

«Нашли элементы нижнего белья. То есть все делается у них скрытно, чтобы мы их не увидели. То есть два спальных места расположены так, чтобы не выпрямиться, то есть свободного места нет. И отдельно пристроена небольшая комнатка. Такие небольшие окошки, чтобы они просто вылетали оттуда», - рассказал Дыня.

По его словам, российские штурмовики часто заходили в блиндажи внезапно для украинских боевиков.

«Противник, как нам уже известно, любит поспать подольше. То есть мы это время используем. Мы берем противотанковую мину, "тээмка" вот такая зеленая большая, приходим, когда кемарит противник. Ставим с фитильком сюрприз и уходим. Десять секунд - и в принципе заходить не надо», - отметил Дыня.

Группировка «Восток» продолжает наступление. После освобождения Комсомольского основной удар перенесен на Новоселовку. Под огневым воздействием находятся районы Долинки, Копаней и Любицкого. Контроль над Любицким позволит перерезать ключевую транспортную артерию на Орехов и полностью заблокировать логистику противника с восточного фланга.