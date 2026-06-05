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Минобороны показало кадры освобождения Комсомольского в Запорожской области

Военнослужащим приходилось двигаться маленькими группами.
05-06-2026 05:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ВС РФ из группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения от сил противника населенного пункта Комсомольское в Запорожской области. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Как рассказал командир взвода с позывным Танкист, при штурме села наши бойцы применяли тактику малых групп.

«Зачистили, заняли позиции, уничтожили противника, все подвозы обезвредили. Закрепились и держим позиции. Заходили с трех сторон: слева, справа и посередине. Двигались круглыми сутками, группами под сопровождение дронов. Группа состояла из трех человек, а иногда приходилось вести по одному до определенной точки. Там накапливались и заходили уже конкретно в село. Противник нас уже ждал, был хорошо подготовлен, активно давал сопротивление. Мы не падали духом, шли вперед, подавляли огнем тех, кто оказывал на нас боевое воздействие, и закреплялись», - вспоминает военный.

В ходе операции по взятию Комсомольского под контроль ВС РФ было взято более 250 строений, уничтожено свыше роты вражеской живой силы, а также поражено шесть бронемашин, 16 автомобилей, семь мотоциклов, пять НРТК и 35 тяжелых беспилотных летательных аппаратов.

Освобождение данного населенного пункта помогло значительно улучшить тактическое положение на переднем крае и подготовить благоприятные условия для развития наступления на данном направлении.

Ранее российские войска освободили Тихоновку в ДНР. Это сделали подразделения группировки войск «Юг». 

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#ВС РФ #освобождение #СВО #Запорожское направление #Комсомольское
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