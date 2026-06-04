Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом: прежде всего, на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что нет места, где не наблюдается наступления российских войск.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Комсомольское на территории Запорожской области. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Восток».