МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Курской области пенсионер погиб из-за обстрела ВСУ

Снаряд ВСУ попал прямо в частный дом при обстреле деревни Лещиновка.
Андрей Юдин 05-06-2026 03:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мирный житель погиб при обстреле киевским режимом Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Бесчеловечные преступления нацистов. Сегодня враг обстрелял деревню Лещиновку Глушковского района», - сообщил губернатор.

Как уточнил он, снаряд ВСУ прямым попаданием попал в частный дом. Погибшему курянину было 68 лет.

Ранее при обстреле региона погибла женщина и два человека получили ранения. Трагедия произошла в селе Марково Глушковского района. В апреле губернатор области Александр Хинштейн сообщал, что минимум 13 человек пострадало из-за удара FPV-дронов киевского режима по предприятию АПК «Велес-агро».

#в стране и мире #Курская область #Александр Хинштейн #атака всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 