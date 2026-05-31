В Курской области пенсионер погиб из-за обстрела ВСУ

Мирный житель погиб при обстреле киевским режимом Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Бесчеловечные преступления нацистов. Сегодня враг обстрелял деревню Лещиновку Глушковского района», - сообщил губернатор.

Как уточнил он, снаряд ВСУ прямым попаданием попал в частный дом. Погибшему курянину было 68 лет.

Ранее при обстреле региона погибла женщина и два человека получили ранения. Трагедия произошла в селе Марково Глушковского района. В апреле губернатор области Александр Хинштейн сообщал, что минимум 13 человек пострадало из-за удара FPV-дронов киевского режима по предприятию АПК «Велес-агро».