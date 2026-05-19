Женщина погибла из-за удара ВСУ по селу в Курской области

Еще два человека в больнице в тяжелом состоянии.
Дима Иванов 19-05-2026 04:17
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Украинские боевики атаковали частный дом в селе Марково Глушковского района Курской области. В результате удара погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об этом в своем канале в мессенджере «Макс».

«В результате удара одна из женщин получила слишком тяжелые ранения. К глубокой скорби, она скончалась. Ей было 68 лет», - рассказал Хинштейн.

По его словам, еще одна женщина 57 лет получила серьезные ранения груди и живота, а ее муж 62 лет - осколочное ранение головы. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что количество погибших при атаке беспилотников на Рязанскую область увеличилось до четырех. В числе жертв - один ребенок, сообщил губернатор региона Павел Малков.

#в стране и мире #Курская область #Александр Хинштейн #БПЛА ВСУ
