Число пострадавших от удара дронов в Курской области выросло до 13

Всех раненых экстренно везут в областную клиническую больницу.
Вероника Левшина 24-03-2026 20:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

От удара FPV-дронов по предприятию АПК «Велес-агро» в Хомутовском районе пострадали минимум 13 человек, один погиб. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В течение часа после первого удара, от которого погиб 55-летний водитель предприятия, и еще шестеро пострадали, вражеские силы ударили повторно. В результате второй атаки семь человек ранены.

В настоящее время двое находятся в тяжелом состоянии, у остальных 11 пострадавших разная степень тяжести ранений. Всех раненых доставляют в больницу.

«Наши врачи сделают все, чтобы поставить людей на ноги», - заявил губернатор.

Агрокомплекс ООО «Велес-Агро» специализируется на растениеводстве. Основные направления деятельности заключаются в выращивании озимой и яровой пшеницы, сои и сахарной свеклы.

#Курская область #дроны #атака #раненые
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
