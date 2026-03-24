Число пострадавших от удара дронов в Курской области выросло до 13

От удара FPV-дронов по предприятию АПК «Велес-агро» в Хомутовском районе пострадали минимум 13 человек, один погиб. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В течение часа после первого удара, от которого погиб 55-летний водитель предприятия, и еще шестеро пострадали, вражеские силы ударили повторно. В результате второй атаки семь человек ранены.

В настоящее время двое находятся в тяжелом состоянии, у остальных 11 пострадавших разная степень тяжести ранений. Всех раненых доставляют в больницу.

«Наши врачи сделают все, чтобы поставить людей на ноги», - заявил губернатор.

Агрокомплекс ООО «Велес-Агро» специализируется на растениеводстве. Основные направления деятельности заключаются в выращивании озимой и яровой пшеницы, сои и сахарной свеклы.