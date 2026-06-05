Politico: США намерены отменит поставку Tomahawk в ФРГ

США намерены отменить запланированную поставку ракет Tomahawk из-за опасений ответной реакции России. Об этом сообщила Politico, ссылаясь на свои источники.

«Пентагон, как ожидается, отменит план по отправке Германии ракет Tomahawk частично потому, что чиновники беспокоятся, что Россия сочтет это эскалацией», - сообщает газета.

Кроме того, отказ от поставок высокоточного оружия может стать одним из шагов Америки для разрыва отношений с союзниками по НАТО, как и сворачивание размещения военнослужащих на территории Германии и вывод военных ресурсов из Европы.

В материале говорится, что решение Вашингтона об отмене поставок ракет обусловлено и беспокойством американских чиновников сокращением запасов оружия в стране на фоне конфликта с Ираном.

«Министр обороны Пит Хегсет заявил Конгрессу в прошлом месяце, что потребуются "месяцы и год", чтобы заменить боеприпасы, израсходованные в ходе военного конфликта», - отмечает Politico.

В то же время Германия рассматривает альтернативное оружие, чтобы восполнить нехватку средств для поражения целей на дальних дистанциях. В ФРГ ведутся споры не столько о выборе вооружения, сколько о том, как быстро страна сможет восполнить дефицит. При этом немецкие чиновники обеспокоены, что из-за вывода американских солдат с территории европейского континента у ЕС возникнет острая необходимость в закрытии брешей в обороне, которые военная промышленность Евросоюза не сможет восполнить.

Ранее журнал Junge Welt сообщал, что сокращение американских войск в Европе может нарушить антироссийские планы НАТО. Из-за прихода к власти Трампа и его новой политики насчет американского контингента на континенте у ЕС возникают условия отсутствия надежной внешней политики.

Кроме того, в ЕС идет разговор о создании нового военного союза, если США выйдет из НАТО. Одним из вариантов нового альянса могут стать Объединенные экспедиционные силы, состоящие из 10 стран Северной Европы и Балтии.