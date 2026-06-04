Путин: нет нужды приостанавливать боевые действия на Украине ради переговоров

Приостановка боевых действий на Украине для проведения переговоров не нужна. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«В этих условиях украинская сторона хотела, чтобы мы приостановили движение войск. А лучше не это останавливать, а остановить войну в целом, согласившись с компромиссами в Анкоридже», - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что наступление ВС РФ идет ежедневно. И каждый день новые населенные пункты ставятся под контроль наших военнослужащих.

Ранее Путин заявил, что Россия ни разу не применяла по Украине баллистические ракеты «Орешник» в полном смысле слова. А последний удар нанесли туда, «где было удобно посмотреть результаты».