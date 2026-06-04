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Путин: нет нужды приостанавливать боевые действия на Украине ради переговоров

Российский лидер подчеркнул, что с продвижением российских войск освобождаются новые населенные пункты.
Глеб Владовский 04-06-2026 22:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Приостановка боевых действий на Украине для проведения переговоров не нужна. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«В этих условиях украинская сторона хотела, чтобы мы приостановили движение войск. А лучше не это останавливать, а остановить войну в целом, согласившись с компромиссами в Анкоридже», - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что наступление ВС РФ идет ежедневно. И каждый день новые населенные пункты ставятся под контроль наших военнослужащих.

Ранее Путин заявил, что Россия ни разу не применяла по Украине баллистические ракеты «Орешник» в полном смысле слова. А последний удар нанесли туда, «где было удобно посмотреть результаты».

#в стране и мире #Украина #Владимир Путин #переговоры #боевые действия
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