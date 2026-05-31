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Путин: западные спонсоры снабжают ВСУ множеством дронов

Он отметил, что киевскому режиму также поставляют БПЛА дальнего действия.
Андрей Юдин 05-06-2026 00:14
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Западные спонсоры поставляют множество дронов ВСУ, сообщил руководителям международных информационных агентств президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ. Он отметил, что киевский режим снабжают в том числе беспилотниками дальнего действия.

«Некоторые из них, к сожалению, у нас прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны», - отметил он во время встречи.

До этого в разговоре с представителями СМИ Путин отметил, что России нет смысла нападать на Европу и воевать с НАТО. Президент подчеркнул, что разговоры внутри альянса о нападении на ЕС являются провокацией. Это способ создать ложную угрозу и заставить граждан Евросоюза тратить больше денег на оборону.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан отметил, что когда украинские дроны залетели в Финляндию, Польшу и Прибалтийские страны первой реакцией была «русские бьют».

#в стране и мире #Украина #ЕС #евросоюз #Владимир Путин #дроны
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