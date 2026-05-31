Путин: западные спонсоры снабжают ВСУ множеством дронов

Западные спонсоры поставляют множество дронов ВСУ, сообщил руководителям международных информационных агентств президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ. Он отметил, что киевский режим снабжают в том числе беспилотниками дальнего действия.

«Некоторые из них, к сожалению, у нас прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны», - отметил он во время встречи.

До этого в разговоре с представителями СМИ Путин отметил, что России нет смысла нападать на Европу и воевать с НАТО. Президент подчеркнул, что разговоры внутри альянса о нападении на ЕС являются провокацией. Это способ создать ложную угрозу и заставить граждан Евросоюза тратить больше денег на оборону.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан отметил, что когда украинские дроны залетели в Финляндию, Польшу и Прибалтийские страны первой реакцией была «русские бьют».