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Лантратова обсудила возвращение курян из Украины с представителем МКК

Судьба более 300 жителей Курской области остается неизвестной, они считаются пропавшими без вести, их поиски продолжатся.
Ян Брацкий 30-06-2026 17:39
© Фото: Telegram/lantratovaDOBRO © Видео: ТРК «Звезда»

Более 1 700 россиян удалось найти в украинском плену, свыше 1 000 человек уже вернулись домой. Такие данные привела уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на встрече с главой региональной делегации Международного Красного Креста в России и Белоруссии. Отдельно омбудсмен рассказала о возвращенных из плена жителях Курской области.

«В субботу нам удалось вернуть всех курских граждан, которые удерживались на территории Украины. Семь человек вернулись домой. При этом, конечно, в нарушение всех норм международного гуманитарного права они находились в лагерях для военнопленных», - рассказала Лантратова.

Уполномоченный по правам человека также отметила, что более 300 жителей Курской области считаются пропавшими без вести, их поиски продолжатся.

Ранее омбудсмен рассказала, что куряне были захвачены во время вторжения боевиков киевского режима в селах Любимовка, Ольговка, Суджа, Замостье. Некоторые получили ранения, их семьи долгое время не знали о судьбе своих родных. Как отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн, украинская сторона долгое время скрывала факт их пребывания на своей территории.

В минувшую субботу удалось договориться об обмене военнопленными по формуле «160 на 160». В Россию вернулись наши бойцы, удерживаемые на подконтрольной Киеву территории, взамен были переданы 160 украинцев. Перед вылетом на родину наши военнослужащие находились на территории Белоруссии, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Дальнейшую реабилитацию они будут проходить в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

#Курская область #ВСУ #Хинштейн #Международный Красный Крест #Лантратова
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