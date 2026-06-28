Хинштейн: от рассказов освобожденных курян леденеет кровь

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что от рассказов освобожденных жителей региона «леденеет кровь». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Накануне в Курск вернулись пять человек, освобожденных из украинского плена. Они рассказали о тяжелых условиях содержания. По словам главы региона, их держали в тюрьмах и колониях вместе с уголовниками, обращались как с животными, а также били, издевались и плохо кормили. У одного из пленных выжгли букву «Z» на руке.

Пятеро мирных жителей были захвачены ВСУ в 2024 году, сообщил губернатор. Один из них 12 августа отправился в Суджу за родственниками. По дороге он попал под обстрел, получил тяжелое ранение в ногу. Пуля прошла через таз и повредила шейку бедра. Его брата убили на месте. Вечером того же дня Романа увезли в Сумы. До зимы его родные не знали о его судьбе, пока не получили письмо, переданное через Красный крест. После возвращения его госпитализируют.

Хинштейн заверил, что сделает вместе с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой все возможное для выяснения судьбы остальных находящихся в плену курян. По его данным, уже удалось вернуть на родину 171 жителя приграничных районов. До сих пор не установлена судьба 320 человек.