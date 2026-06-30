МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше объяснили отказ передавать Украине истребители МиГ-29

Киев не выполнил свои условия возможной сделки.
Константин Денисов 30-06-2026 17:34
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Польша не передаст Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Магдалена Собковяк-Чернецкая.

По ее словам, Варшава пошла на сделку, поставив Киеву условие предоставить технологии дронов. Однако Украина их так и не передала.

«Условия с самого начала были ясные, что мы передаем МиГи за дроны. До такого обмена не дошло. Нет - значит, нет этой темы», - подчеркнула Собковяк-Чернецкая в беседе с журналистами.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС как минимум до тех пор, пока не решит вопрос с героизацией нацистов.

В конце мая 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ почетного наименования «героев УПА*». Решение вызвало возмущение в Польше.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #МиГ-29 #Украина #Польша #дроны
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 