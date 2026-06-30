Польша не передаст Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Магдалена Собковяк-Чернецкая.

По ее словам, Варшава пошла на сделку, поставив Киеву условие предоставить технологии дронов. Однако Украина их так и не передала.

«Условия с самого начала были ясные, что мы передаем МиГи за дроны. До такого обмена не дошло. Нет - значит, нет этой темы», - подчеркнула Собковяк-Чернецкая в беседе с журналистами.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС как минимум до тех пор, пока не решит вопрос с героизацией нацистов.

В конце мая 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ почетного наименования «героев УПА*». Решение вызвало возмущение в Польше.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.