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Еврокомиссия выделит Украине 3,9 млрд евро на беспилотники

Из общей суммы в 90 миллиардов евро в 2026 году 28,3 млрд из оборонного пакета выделят на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины.
Андрей Юдин 30-06-2026 16:57
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

Еврокомиссия приступила к выплате Украине 3,9 млрд евро в рамках первого взноса размером около 6 млрд евро, который назначен для закупки дронов по кредиту в 90 млрд евро.

«Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 млрд евро на передовые технологии беспилотных летательных аппаратов для укрепления обороноспособности Украины. И за ним последуют другие», - сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕК напомнили о том, что платеж следует за первым траншем Еврокомиссии в размере 3,2 млрд евро в рамках специальной программы макрофинансовой помощи Украине, предоставленным 25 июня.

В Брюсселе добавили, что в рамках 90-миллиардного кредита Киеву предусмотрено 30 миллиардов евро на бюджетную помощь и 60 млрд - на оборонные нужды в 2026 и 2027 годах. В нынешнем году 28,3 млрд евро из оборонного пакета выделят на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что первый транш из кредита Евросоюза Украине на сумму 90 миллиардов евро поступит в июне. Первая выплата составит около девяти миллиардов евро.

Премьер-министр страны Роберт Фицо в конце июня заявил, что Словакия не отказывается от участия в проекте финансирования Украины странами-партнерами по НАТО для выплаты 70 млрд евро.

#в стране и мире #Украина #беспилотники #кредит #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия
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