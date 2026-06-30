Еврокомиссия выделит Украине 3,9 млрд евро на беспилотники

Еврокомиссия приступила к выплате Украине 3,9 млрд евро в рамках первого взноса размером около 6 млрд евро, который назначен для закупки дронов по кредиту в 90 млрд евро.

«Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 млрд евро на передовые технологии беспилотных летательных аппаратов для укрепления обороноспособности Украины. И за ним последуют другие», - сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕК напомнили о том, что платеж следует за первым траншем Еврокомиссии в размере 3,2 млрд евро в рамках специальной программы макрофинансовой помощи Украине, предоставленным 25 июня.

В Брюсселе добавили, что в рамках 90-миллиардного кредита Киеву предусмотрено 30 миллиардов евро на бюджетную помощь и 60 млрд - на оборонные нужды в 2026 и 2027 годах. В нынешнем году 28,3 млрд евро из оборонного пакета выделят на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что первый транш из кредита Евросоюза Украине на сумму 90 миллиардов евро поступит в июне. Первая выплата составит около девяти миллиардов евро.

Премьер-министр страны Роберт Фицо в конце июня заявил, что Словакия не отказывается от участия в проекте финансирования Украины странами-партнерами по НАТО для выплаты 70 млрд евро.