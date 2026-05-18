Каллас: первый транш из кредита Киеву на 90 миллиардов евро поступит в июне

Первый транш из кредита Евросоюза Украине на сумму 90 миллиардов евро поступит в июне. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня. Мы работаем над этим», - сказала она журналистам.

Как сообщает РИА Новости, первая выплата Киеву составит около девяти миллиардов евро. Из них шесть пойдут на военную помощь.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщала, что выделение кредита Киеву от Евросоюза оказалось под угрозой из-за коррупционного скандала на Украине. Уточняется, что для выплаты не подписан «Меморандум о взаимопонимании». Кроме того, не заверено «соответствующее подробное кредитное соглашение».