Власти Словакии отказались участвовать в проекте финансирования Украины странами-партнерами по НАТО. Речь о сумме в €70 млрд. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо.

Так он прокомментировал планы внести в итоговое заявление саммита Североатлантического альянса в Анкаре обязательства союзников по финансированию киевского режима. Предполагается, что сумму в €70 млрд разобьют на несколько лет, сообщает агентство Ansa.

«Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины. Мы готовы помогать Киеву гуманитарно. Но не будем из собственного бюджета давать Украине деньги на оружие и войну», - сказал Фицо, заявление которого опубликовано на YouTube-канале правительства.

Словакия не единственная страна Евросоюза, которая не желает финансировать киевский режим за счет собственной казны. Ранее власти Польши выступили против планов передачи Украине средств из разблокированных €6,6 млрд из Фонда мира. Эти деньги принадлежат Варшаве, подчеркнул заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик.

По его словам, доля Польши в этих миллиардах - €500 млн и за них Варшава готова бороться до конца, предупредил чиновник. Словакия поддержала тогда эту позицию. Помощь Братиславы Украине уже была зачтена и компенсация готова к выплате. Поддерживают выдачу денег киевскому режиму более богатые страны Евросоюза, такие как Германия.