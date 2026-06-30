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Хинштейн рассказал Путину о развитии приграничной Курской области

Свободная экономическая зона привлекла 245 млрд рублей инвестиций.
Дима Иванов 30-06-2026 15:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Глава региона доложил об экономическом развитии области, мерах поддержки пострадавших от действий ВСУ жителей и промышленном потенциале.

Свободная экономическая зона в Курской области, которую создали в 2024 году, привлекла уже 245 млрд рублей инвестиций, сообщил Хинштейн президенту. По словам губернатора, бесперебойная работа экономики - одна из главных задач, которая стоит перед властями.

«Я смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно», - подтвердил Путин в ходе встречи.

Хинштейн также добавил, что пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям выданы сертификаты на сумму свыше 101 млрд рублей. Экономическая привлекательность Курской области, по словам главы региона, растет. А с запуском энергоблока Курской АЭС-2 появится большой запас мощности.

Ранее Путин пообещал, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий. Как отметил российский лидер, на данный момент целью для ВС РФ является создание вдоль границ страны зоны безопасности.

#в стране и мире #Курская область #Владимир Путин #Александр Хинштейн
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