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В Курской, Брянской и Белгородской областях введут режим СЭЗ

Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, имущество и возможностью платить пониженные страховые взносы.
Глеб Владовский 2024-10-08 11:21:17
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Курской, Брянской и Белгородской областях введут режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщили в кабмине РФ.

Уточняется, что правительство РФ утвердило постановление о распространении режима на отдельные территории в трех областях. Участникам СЭЗ предоставят возможность использовать льготы по налогу на прибыль, имущество, а также понизят страховые взносы.

«Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами», - говорится в сообщении кабмина РФ.

В правительстве напомнили, что 22 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории трех областей.

#Курская область #Брянская область #белгородская область #Кабмин РФ #свободная экономическая зона #СЭЗ
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