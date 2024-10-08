В Курской, Брянской и Белгородской областях введут режим СЭЗ

В Курской, Брянской и Белгородской областях введут режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщили в кабмине РФ.

Уточняется, что правительство РФ утвердило постановление о распространении режима на отдельные территории в трех областях. Участникам СЭЗ предоставят возможность использовать льготы по налогу на прибыль, имущество, а также понизят страховые взносы.

«Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами», - говорится в сообщении кабмина РФ.

В правительстве напомнили, что 22 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории трех областей.