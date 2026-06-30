Мерца высмеяли за попытку приукрасить поражение сборной на ЧМ

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила с насмешливым комментарием в адрес канцлера Фридриха Мерца после его реакции на вылет сборной страны с чемпионата мира по футболу.

«Мы просим отнестись к федеральному канцлеру с пониманием. Мерц так привык красиво описывать жалкое выступление своего ХДС, что просто больше не может ничего поделать», - написала АдГ в соцсети X.

Поводом для насмешек стал пост главы правительства в соцсети X, где он назвал игру национальной команды вдохновляющей, несмотря на поражение в серии пенальти от Парагвая в 1/16 финала.

Отметим, что это первый проигрыш сборной за 64 года на старте плей-офф чемпионата мира по футболу, который в этом году принимают одновременно Канада, Мексика и США. Тогда поражение немцев на начальной стадии произошло на турнире 1962 года в Чили.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по футболу 2026 года определились 32 участника 1/16 финала. Чемпионат мира впервые принимал в этом году 48 команд.