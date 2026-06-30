Германия впервые за 64 года выбыла на старте плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Германии впервые за 64 года проиграла на старте плей-офф чемпионата мира по футболу. Матч 1/16 финала завершился победой команды из Парагвая.

Встреча прошла на стадионе в американском городе Фоксборо. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Однако все решила серия пенальти - 4:3 в пользу южноамериканской команды. Теперь в 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция - Швеция.

Последнее поражение немцев на стадии плей-офф произошло на турнире 1962 года в Чили. Тогда они уступили в 1/4 финала команде из Югославии со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по футболу 2026 года определились 32 участника 1/16 финала.