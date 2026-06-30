На Солнце зафиксировали резкий всплеск активности

За последние сутки зафиксирован резкий скачок солнечной активности - количество вспышек на звезде за день выросло до 17. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«За сутки по московскому времени зарегистрировано 17 вспышек (днем ранее их было 8, а еще днем ранее - 5). Сегодня утром была взята планка уровня M (произошли первые два таких события), и непокоренным остается только высший порог X», - сказано в сообщении.

Крупнейшая группа пятен года, расположенная прямо напротив Земли, до сих пор не выдала ни одной вспышки класса X - это выглядит аномалией, учитывая, что февральская группа №4366 имела в активе пять таких событий, включая мощнейшую X8.1.

Уточняется, что две группы пятен объединились в единую магнитную структуру, что, с одной стороны, позволяет сбрасывать избыток энергии, но с другой - создает гигантский резервуар для колоссального взрыва. Точный прогноз невозможен, поскольку большая часть магнитного поля скрыта под поверхностью.

«Математическое моделирование для таких сложных структур практически бессильно, особенно с учетом того, что 9/10 этого магнитного айсберга находится под поверхностью Солнца и скрыто от глаз. Ситуация может развиваться практически по любому сценарию», - заключили ученые.

Ранее, 21 июня, мощная вспышка класса M2.6 произошла на Солнце. Она началась в 05.28 и длилась 33 минуты. Также в мае три сильные вспышки произошли на не обращенной к Земле стороне Солнца. Высвободившаяся энергия устремилась на Меркурий.