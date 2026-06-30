МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Солнце зафиксировали резкий всплеск активности

Вспышки нарастают, прогноз невозможен.
Дарья Неяскина 30-06-2026 12:15
© Фото: SDO, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

За последние сутки зафиксирован резкий скачок солнечной активности - количество вспышек на звезде за день выросло до 17. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«За сутки по московскому времени зарегистрировано 17 вспышек (днем ранее их было 8, а еще днем ранее - 5). Сегодня утром была взята планка уровня M (произошли первые два таких события), и непокоренным остается только высший порог X», - сказано в сообщении.

Крупнейшая группа пятен года, расположенная прямо напротив Земли, до сих пор не выдала ни одной вспышки класса X - это выглядит аномалией, учитывая, что февральская группа №4366 имела в активе пять таких событий, включая мощнейшую X8.1.

Уточняется, что две группы пятен объединились в единую магнитную структуру, что, с одной стороны, позволяет сбрасывать избыток энергии, но с другой - создает гигантский резервуар для колоссального взрыва. Точный прогноз невозможен, поскольку большая часть магнитного поля скрыта под поверхностью.

«Математическое моделирование для таких сложных структур практически бессильно, особенно с учетом того, что 9/10 этого магнитного айсберга находится под поверхностью Солнца и скрыто от глаз. Ситуация может развиваться практически по любому сценарию», - заключили ученые.

Ранее, 21 июня, мощная вспышка класса M2.6 произошла на Солнце. Она началась в 05.28 и длилась 33 минуты. Также в мае три сильные вспышки произошли на не обращенной к Земле стороне Солнца. Высвободившаяся энергия устремилась на Меркурий.

#в стране и мире #космос #вспышки на солнце #солнечная активность #ики ран
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 