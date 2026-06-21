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Мощная вспышка произошла на Солнце

Вспышка на солнце началась в 05:28 и длилась 33 минуты. Ее пик наступил в 05:46.
Андрей Юдин 21-06-2026 13:46
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мощная вспышка класса M2.6 произошла на Солнце, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно данным на сайте, она началась в 05:28 и длилась 33 минуты. Своего максимума явление достигло в 05:46. Оно стало сильнейшим за последние три недели.

Вспышки делят на пять классов - A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Наиболее слабые вспышки - A и B. М - средней мощности, а X - экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.

В мае три мощные вспышки произошли на необращенной к Земле стороне Солнца. Высвободившаяся энергия устремилась на Меркурий. В феврале ученые наблюдали на Солнце полное отсутствие пятен. Подобное событие в последний раз было 11 декабря 2021 года.

#в стране и мире #космос #солнце #астрономия #солнечная активность #солнечные вспышки #ики ран #лаборатория солнечной астрономии
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