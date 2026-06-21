Мощная вспышка произошла на Солнце

Мощная вспышка класса M2.6 произошла на Солнце, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно данным на сайте, она началась в 05:28 и длилась 33 минуты. Своего максимума явление достигло в 05:46. Оно стало сильнейшим за последние три недели.

Вспышки делят на пять классов - A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Наиболее слабые вспышки - A и B. М - средней мощности, а X - экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.

В мае три мощные вспышки произошли на необращенной к Земле стороне Солнца. Высвободившаяся энергия устремилась на Меркурий. В феврале ученые наблюдали на Солнце полное отсутствие пятен. Подобное событие в последний раз было 11 декабря 2021 года.