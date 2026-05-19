МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Три мощных взрыва произошли на Солнце

Высвободившаяся энергия направлена в сторону Меркурия.
Андрей Юдин 19-05-2026 15:33
© Фото: SDO, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Три мощные вспышки произошли на необращенной к Земле стороне Солнца. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Мощность вспышек оценивается высшим уровнем X. Высвободившаяся энергия устремится на Меркурий.

Взрывы частично разрушили и упростили группу ранее обнаруженных солнечных пятен. Поэтому шансы, что при встрече с Землей явление сохранится, падают.

«В общем, посмотрим, что сохранится до выходных, когда эта область появится в поле зрения наземных телескопов», - подытожили в сообщении ученые.

Ранее ИКИ РАН заснял момент сильной вспышки на Солнце, которую классифицировали по мощности как M2.6.
 

#космос #солнце #астрономия #солнечная активность #солнечные вспышки #ики ран #лаборатория солнечной астрономии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 