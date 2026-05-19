Три мощных взрыва произошли на Солнце

Три мощные вспышки произошли на необращенной к Земле стороне Солнца. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Мощность вспышек оценивается высшим уровнем X. Высвободившаяся энергия устремится на Меркурий.

Взрывы частично разрушили и упростили группу ранее обнаруженных солнечных пятен. Поэтому шансы, что при встрече с Землей явление сохранится, падают.

«В общем, посмотрим, что сохранится до выходных, когда эта область появится в поле зрения наземных телескопов», - подытожили в сообщении ученые.

Ранее ИКИ РАН заснял момент сильной вспышки на Солнце, которую классифицировали по мощности как M2.6.

