Военный эксперт объяснил стремление США создать новую дальнобойную ракету

Попытки американских военных разработать и поставить на вооружение новые ракеты и боеголовки вызваны тем, что прежнее оружие морально и физически устарело. Таким мнением со «Звездой» поделился военный эксперт Юрий Кнутов. Он прокомментировал испытательный пуск противокорабельной ракеты LRASM в акватории Тихого океана, который провели американские военные. В перспективе новым оружием могут оснастить и подводные лодки, разработки которых уже начались, уточнил он.

«Американцы сейчас занимаются программой по созданию атомных подводных лодок класса "Колумбия". Это достаточно современная лодка, которая также является носителем ядерных ракет. Она с неперегружаемым реактором, который способен работать до 40 лет. В последующем для нее будет разработана новая ракета. Названия у нее пока нет. Учитывая развитие систем противоракетной обороны, я думаю, что те боевые блоки, которые есть, они морально и физически устарели», - полагает Кнутов.

У России есть собственные разработки в этой сфере и стоящие на вооружении системы, которые надежно зарекомендовали себя, напомнил Кнутов.

«Я думаю, что ракеты "Булава", которые мы применяем на подводных лодках, да и ракеты "Синева", они показывают хорошие результаты при проведении различных учений. Соответственно, они отвечают тем требованиям, которые к ним предъявляются. А если потребуется, то мы, естественно, проведем их модернизацию», - констатировал военный эксперт.

Об успешном испытании противокорабельной ракеты большой дальности LRSAM сообщили ВВС США. Запуск произвели с борта стратегического бомбардировщика. Испытания новой ракеты назвали «важным шагом вперед в противодействии морским угрозам».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил об успешных испытаниях системы противоракетной обороны США «Золотой купол». По его словам, система продемонстрировала безупречную работу в части наведения, захвата и поражения сразу нескольких целей.