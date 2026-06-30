ВВС США испытали ракету LRASM с бомбардировщика B-2

ВВС США заявили об успешном проведении испытаний противокорабельной ракеты большой дальности LRASM. Запуск произвели со стратегического бомбардировщика B-2 в ходе учений в Тихом океане.

«Тихоокеанские ВВС США успешно провели потопление (учебного судна. - Прим. ред.) с использованием B-2 Spirit к северу от Марианских островов», - говорится в пресс-релизе.

Военные подчеркнули, что развертывание LRASM является «важным шагом вперед в противодействии морским угрозам». Кроме того, это позволит, по их словам, сохранить решающее преимущество над противниками.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что первое испытание разрабатываемой США системы противоракетной обороны «Золотой купол» прошло успешно. По его словам, система динамической автономной обороны продемонстрировала безупречную работу.