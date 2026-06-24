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Хегсет заявил об «абсолютно успешных» испытаниях ПРО «Золотой купол»

Система осуществила наведение, захват и поражение нескольких приближающихся целей, сообщил военный министр.
Владимир Рубанов 24-06-2026 09:26
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что первое испытание разрабатываемой США системы противоракетной обороны «Золотой купол» прошло успешно. По его словам, система динамической автономной обороны продемонстрировала безупречную работу. Она осуществила наведение, захват и поражение нескольких приближающихся целей.

Хегсет и главный технический руководитель Пентагона Эмиль Майкл посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико, сообщает Axios. Как утверждает специализированный портал Laser Wars, это был первый случай, когда глава Пентагона лично наблюдал за стрельбой из боевого оружия с направленной энергией.

В мае 2025 года Дональд Трамп объявил, что американские власти утвердили архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол». По его словам, ее стоимость составит около 175 миллиардов долларов.

Президент США подчеркнул, что система будет включать наземные, морские и космические компоненты. Ввод в эксплуатацию ожидается до окончания его второго президентского срока. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что первое крупное тестирование «Золотого купола» запланировано на конец 2028 года.

В июне Трамп заявил, что нужно достигнуть общего военного бюджета страны в 1,5 триллиона долларов. Эти средства предназначены для обновления американских вооруженных сил. В частности, планируется создание противоракетного щита «Золотой купол» и проекта «Золотой флот», пополнение запасов боеприпасов, а также увеличение производства истребителей F-47, бомбардировщиков B-21 и беспилотных летательных аппаратов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали 8 мая совместное заявление, в котором программу США «Золотой купол» назвали дестабилизирующим фактором, который угрожает глобальной стратегической стабильности.

#испытания #сша #Дональд Трамп #Пентагон #система противоракетной обороны #Пит Хегсет #золотой купол
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