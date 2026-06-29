Небо под контролем: как посты воздушного наблюдения срывают атаки дронов ВСУ

Бойцы группировки войск «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров. И сразу на четырех участках наши военнослужащие ведут бои по овладению оборонительным рубежом, считавшимся неприступным. Владимир Путин уточнил, что наши штурмовые группы зашли в населенный пункт Анновка, примыкающий к Доброполью. А с севера за этим городом, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальные опорные пункты. А от Доброполья до госграницы - 35 км.

Превосходство над противником в воздухе остается одним их ключевых факторов успеха на поле боя. С появлением дронов важность такого превосходства только выросла. Очистить небо от «птиц» противника означает лишить боевиков главной ударной мощи.

«В последнее время активнее летит FPV... Например, Д-3, в простонародии "Батоны". Их очень много. Вчера отработали, сегодня утром один сбили. "Хорнеты" тоже очень часто летают», - рассказал командир взвода батареи противодействия БПЛА Сергей Булах.

«Центр» подходит к Доброполью. Бойцы развивают успехи за освобожденным Гришино и в районе Белицкого. Улучшает тактическое положение на рубеже Дорожное-Родинское. Южнее, в Днепропетровской области, тяжелые бои в районе Новоподгородного, Новопавловки и Межевого. Дронами противник пытается замедлить продвижение российских подразделений - получается это у него плохо.

На пути у БПЛА посты воздушного наблюдения. Это первый и самый массовый эшелон противовоздушной обороны, который ведет круглосуточный мониторинг вражеских беспилотников. Все обломки досконально изучают. Это позволяет подробнее понять конструкцию беспилотников, а также выяснить место запуска. Случается и такое, что сбитый дрон ВСУ восстанавливают и возвращают в небо, но уже под нашим управлением.

Посты воздушного наблюдения развернуты в несколько эшелонов, образуя сложную систему. Если один из них не может уничтожить дрон, то информацию сразу передают следующим.

Бывают случаи, когда расстояние не позволяет даже нормально рассмотреть в чистом небе небольшой и маневренный объект. Для них есть спецсредства. Например, дрон-перехватчик «Елка» и система обнаружения беспилотников с помощью радиолокационных станций.

«Есть "Спрут" - новая такая штука. Это где все РЛС (радиолокационные станции - Прим. ред.) нам показывают. У нас есть командный пункт, который передает по радиосвязи, и мы ждем готовые уже», - рассказал Булах.

Эти средства позволяют уничтожать как новые «Хорнеты», так и уже хорошо знакомы тяжелые агродроны типа «Баба-Яга». Очистить небо - это боевая задача, повседневная работа. Тяжелая, опасная, но необходимая.

«Не люблю войну, война страшное дело. И не хочу, чтоб мои внуки здесь были. Дети мои, внуки. Не хочу, чтоб они этого знали. Поэтому пошел сам», - рассказал стрелок Эдуард Шамсутдинов.

Северо-восточнее Доброполья продолжается формирование плацдарма для наступления на Славянск и Краматорск. Там серьезных успехов наши подразделения добились в Константиновке, где продолжается зачистка противника в юго-западной части города. Только за минувшие сутки освобождено 26 зданий и уничтожено больше сотни боевиков ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.