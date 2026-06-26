Минобороны России сообщило об успешном поражении украинского пункта управления беспилотниками в населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики. Это сделали расчеты центра «Рубикон» во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Помимо этого, удалось поразить пункт временной дислокации украинских боевиков в населенном пункте Анновка. Также наши дроны полностью уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который находился в районе населенного пункта Искриковщина в Сумской области.
Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что успешное поражение целей подтверждено средствами объективного контроля. Видео военнослужащие получали в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что российские операторы БПЛА поразили украинский бронеавтомобиль HMMWV американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали дроноводы центра «Рубикон».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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