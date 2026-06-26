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Российские дроны сожгли украинский пункт управления БПЛА в Доброполье

Также удалось поразить пункт временной дислокации неприятеля и полностью уничтожить склад боеприпасов врага.
26-06-2026 10:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об успешном поражении украинского пункта управления беспилотниками в населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики. Это сделали расчеты центра «Рубикон» во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Помимо этого, удалось поразить пункт временной дислокации украинских боевиков в населенном пункте Анновка. Также наши дроны полностью уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который находился в районе населенного пункта Искриковщина в Сумской области. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что успешное поражение целей подтверждено средствами объективного контроля. Видео военнослужащие получали в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что российские операторы БПЛА поразили украинский бронеавтомобиль HMMWV американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали дроноводы центра «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #морская пехота #спецоперация #Рубикон #Доброполье #61-я бригада
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