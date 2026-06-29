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Впервые жару в 40 градусов зафиксировали в Белоруссии

Предыдущий рекорд максимальной температуры в стране был зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле - 38,9 градуса тепла.
Андрей Юдин 29-06-2026 21:50
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

В Белоруссии температура превысила 40 градусов по Цельсию, сообщило агентство Белта, ссылаясь на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Температурный максимум зафиксировали в период 14:00 - 14:20 в Пинске впервые за историю метеонаблюдений.

«Предыдущий максимум температуры воздуха в нашей стране был зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле - 38,9 градуса тепла», - сообщило агентство.

Ранее в Белоруссии объявили «красный» уровень опасности из-за жары до +39. Наибольшая температура прогнозировалась на юго-западе страны, тогда как на северо-востоке столбики термометров покажут около +29. В Минске температура воздуха достигала +33...+35 градусов.

В разговоре со «Звездой» синоптик Александр Шувалов рассказал, что в центральных западных областях и Черноземье прогнозируется температура +30 и максимум +32. Такие показатели ожидаются 2 июля.
 

#в стране и мире #белоруссия #Погода #Жара
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